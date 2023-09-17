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Массированные обстрелы Харьковской области: Синегубов сообщил количество погибших и раненых

17 сентября 2023 09:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Массированные обстрелы Харьковской области: Синегубов сообщил количество погибших и раненых
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: Офис генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прошлой ночью, около 00:30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание четырех ракет ЗРК "С-300" по зданию гражданского предприятия. К тому же захватчики атаковали Харьковскую область.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что вчера, около 11:10, враг нанес по Харькову удары крылатыми ракетами комплекса "Искандер К". Противник выпустил пять единиц. В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Пострадали шесть гражданских мужчин. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

"Около 11:30 между селами Глубокое и Стрелечья Харьковского района российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в авто, погибли на месте. Еще один мужчина 72 лет, который был в авто, получил ранения. Госпитализирован в тяжелом состоянии", — рассказал он.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате обстрела с. Петропавловка Купянского района получил ранение гражданский мужчина 23 лет.

Под вражеским огнем также находились села Хатное и Подолы Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, с. Шийковка Изюмского района, с. Ивашки Богодуховского района, г. Волчанск Чугуевского района и другие населенные пункты. В результате вражеской атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые помещения, произошли пожары.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, ночью, 17 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал ракеты и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 воздушных целей.

Также мы писали, что вчера, 16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же враг обстрелял Купянский район.

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