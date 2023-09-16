Терехов розповів, якими ракетами окупанти обстріляли Харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: google.com

Міський голова Харкова розповів подробиці про удар російських окупантів по місту. За його словами, ворог використав ракети "Іскандер".

Про це Ігор Терехов сказав в ефірі телемарафону.

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Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу не змінилась.

"Спочатку нам казали правоохоронці, що це ракети С-300, які завжди запускають по Харкову. Але потім оперативно-слідча група, яка приїхала на місце події, з’ясувала, що це були "Іскандери". П’ять потужних вибухів", — розповів він.

Нагадаємо, російські окупанти випустили п'ять ракет С-300 по Холодногірському району Харкова. Внаслідок цього є поранені.

Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу пошкоджені будівлі, п'ятеро поранених та семиметрова вирва. Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов наголосив, що ворог знову калічить цивільних.

Додамо, за минулу добу у Миколаївській області через ворожі удари зазнали руйнувань ще п'ять цивільних об'єктів. Станом на сьогодні, 16 вересня, загальна кількість пошкоджених будинків становить понад 18 тисяч.