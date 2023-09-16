Утворилась семиметрова вирва: деталі обстрілу Харківської області

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сьогодні, 16 вересня, російські окупанти вдарили "Іскандерами" по Холодногірському району Харківської області. Внаслідок атаки РФ утворилась семиметрова вирва. До того ж ворог обстріляв Куп'янський район.

Про це повідомляють начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов та Офіс генпрокурора.

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За словами Болвінова, внаслідок російського обстрілу пошкоджені будівлі, п'ятеро поранених та семиметрова вирва. Він наголосив, що ворог знову калічить цивільних.

"Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К", — розповів Болвінов.

Він додав, що потерпілих доправили до лікарні.

Правоохоронець на місці обстрілу. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Допис Болвінова. Фото: скриншот

Інші атаки окупантів

"За процесуального керівництва Куп’янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

В Офіс генпрокурора розповіли, що близько 11:00 окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. За попередньою інформацією, ворог використовував артилерію. Внаслідок атаки РФ отримав поранення цивільний чоловік. Противник пошкодив автомобіль.

Близько 11:00 окупанти також атакували смт Козача Лопань. Вони пошкодили житлові будинки та кіоски.

"Також сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу с. Стрілеча. Попередньо, ПТКРом. Станом на зараз відомо про двох загиблих — чоловік та жінка. Отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений автомобіль у Харківській області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти випустили п'ять ракет С-300 по Холодногірському району Харкова. Внаслідок цього є поранені.

Також ми писали, що за минулу добу у Миколаївській області через ворожі удари зазнали руйнувань ще п'ять цивільних об'єктів. Станом на сьогодні, 16 вересня, загальна кількість пошкоджених будинків становить понад 18 тисяч.