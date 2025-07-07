Удар дронів по Харкову — постраждали 27 осіб

Масовані удари БпЛА по Харкову — в ДСНС показали кадри наслідків
Вранці 7 липня Харків опинився під черговою атакою дронів. Ворог завдав ударів по житлових кварталах, унаслідок чого виникли масштабні пожежі в житлових і громадських об’єктах. Постраждали щонайменше 27 осіб, серед яких — троє дітей.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
Наслідки атак БпЛА по Харкову 7 липня
У Шевченківському районі сталося влучання в багатоповерховий будинок. Горіли квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки, площа пожежі становила близько 70 м². Вогнеборцям вдалося локалізувати займання, триває повна ліквідація.
У Слобідському районі дрони влучили на територію дитячого садка та торговельного об’єкта. Внаслідок цього зайнялася господарча споруда й автомобіль. Загальна площа цих пожеж склала близько 10 м². Вогонь повністю ліквідовано.
На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, російські БпЛА влучили по багатоповерхівках у Харкові.
Також потужні вибухи лунали в Чугуївській громаді Харківщини.
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