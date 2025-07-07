Удар дронів по Харкову — постраждали 27 осіб

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Вранці 7 липня Харків опинився під черговою атакою дронів. Ворог завдав ударів по житлових кварталах, унаслідок чого виникли масштабні пожежі в житлових і громадських об’єктах. Постраждали щонайменше 27 осіб, серед яких — троє дітей.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

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Наслідки атак БпЛА по Харкову 7 липня

У Шевченківському районі сталося влучання в багатоповерховий будинок. Горіли квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки, площа пожежі становила близько 70 м². Вогнеборцям вдалося локалізувати займання, триває повна ліквідація.

Рятувальники намагаються деблокувати квартиру. Фото: ДСНС Харківщини

У Слобідському районі дрони влучили на територію дитячого садка та торговельного об’єкта. Внаслідок цього зайнялася господарча споруда й автомобіль. Загальна площа цих пожеж склала близько 10 м². Вогонь повністю ліквідовано.

Допомога постраждалим. Фото: ДСНС Хакрівщини

На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, російські БпЛА влучили по багатоповерхівках у Харкові.

Також потужні вибухи лунали в Чугуївській громаді Харківщини.