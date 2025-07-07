Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Массированные удары БпЛА по Харькову — в ГСЧС показали кадры

Массированные удары БпЛА по Харькову — в ГСЧС показали кадры

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 08:57
Удар дронов по Харькову - пострадали 27 человек
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

Утром 7 июля Харьков оказался под очередной атакой дронов. Враг нанес удары по жилым кварталам, в результате чего возникли масштабные пожары в жилых и общественных объектах. Пострадали по меньшей мере 27 человек, среди которых — трое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Реклама
Читайте также:

Последствия атак БпЛА по Харькову 7 июля

В Шевченковском районе произошло попадание в многоэтажный дом. Горели квартиры на восьмом этаже девятиэтажки, площадь пожара составляла около 70 м². Пожарным удалось локализовать возгорание, продолжается полная ликвидация.

null
Спасатели пытаются деблокировать квартиру. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Слободском районе дроны попали на территорию детского сада и торгового объекта. В результате загорелась хозяйственная постройка и автомобиль. Общая площадь этих пожаров составила около 10 м². Огонь полностью ликвидирован.

Харків БпЛА 7 липня
Помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС Хакровщины

На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС. Последствия атаки уточняются.

Напомним, сегодня, 7 июля российские БпЛА попали по многоэтажкам в Харькове.

Также мощные взрывы раздавались в Чугуевской громаде Харьковской области.

Харьков ГСЧС Харьковская область атака БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации