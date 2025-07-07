Удар дронов по Харькову - пострадали 27 человек

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

Утром 7 июля Харьков оказался под очередной атакой дронов. Враг нанес удары по жилым кварталам, в результате чего возникли масштабные пожары в жилых и общественных объектах. Пострадали по меньшей мере 27 человек, среди которых — трое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

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Последствия атак БпЛА по Харькову 7 июля

В Шевченковском районе произошло попадание в многоэтажный дом. Горели квартиры на восьмом этаже девятиэтажки, площадь пожара составляла около 70 м². Пожарным удалось локализовать возгорание, продолжается полная ликвидация.

Спасатели пытаются деблокировать квартиру. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Слободском районе дроны попали на территорию детского сада и торгового объекта. В результате загорелась хозяйственная постройка и автомобиль. Общая площадь этих пожаров составила около 10 м². Огонь полностью ликвидирован.

Помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС Хакровщины

На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС. Последствия атаки уточняются.

Напомним, сегодня, 7 июля российские БпЛА попали по многоэтажкам в Харькове.

Также мощные взрывы раздавались в Чугуевской громаде Харьковской области.