Удар дронов по Харькову - пострадали 27 человек

Массированные удары БпЛА по Харькову — в ГСЧС показали кадры
Утром 7 июля Харьков оказался под очередной атакой дронов. Враг нанес удары по жилым кварталам, в результате чего возникли масштабные пожары в жилых и общественных объектах. Пострадали по меньшей мере 27 человек, среди которых — трое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Последствия атак БпЛА по Харькову 7 июля
В Шевченковском районе произошло попадание в многоэтажный дом. Горели квартиры на восьмом этаже девятиэтажки, площадь пожара составляла около 70 м². Пожарным удалось локализовать возгорание, продолжается полная ликвидация.
В Слободском районе дроны попали на территорию детского сада и торгового объекта. В результате загорелась хозяйственная постройка и автомобиль. Общая площадь этих пожаров составила около 10 м². Огонь полностью ликвидирован.
На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС. Последствия атаки уточняются.
Напомним, сегодня, 7 июля российские БпЛА попали по многоэтажкам в Харькове.
Также мощные взрывы раздавались в Чугуевской громаде Харьковской области.
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