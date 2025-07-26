Обстріл Харкова 26 липня — збільшилась кількість постраждалих

Рятувальники на місці обстрілу у Харкові. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 26 липня масовано атакували Харків. Наразі у місті ліквідували всі осередки пожеж.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Як зазначили в ДСНС, наразі кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилась до шести людей. Четверо з них — рятувальники. Вони постраждали під час ліквідації наслідків обстрілу — росіяни вдарили повторно.

"Надзвичайники врятували шістьох людей, серед них — двоє дітей", — зазначають в ДСНС.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Аби ліквідувати наслідки обстрілу, залучили понад 70 рятувальників. Крім того, працювало 18 одиниць спецтехніки.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вдарили по Харкову повторно у момент, коли рятувальники гасили пожежу після обстрілу.

Також ми розповідали про те, що вдень 26 липня росіяни атакували Суми. По місту вдарили безпілотниками.