Обстріл Харкова 26 липня — збільшилась кількість постраждалих

Масований удар по Харкову — кількість постраждалих зросла
Росіяни в ніч проти 26 липня масовано атакували Харків. Наразі у місті ліквідували всі осередки пожеж.
Про це повідомили в ДСНС України.
Скільки людей постраждали через удар по Харкову
Як зазначили в ДСНС, наразі кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилась до шести людей. Четверо з них — рятувальники. Вони постраждали під час ліквідації наслідків обстрілу — росіяни вдарили повторно.
"Надзвичайники врятували шістьох людей, серед них — двоє дітей", — зазначають в ДСНС.
Аби ліквідувати наслідки обстрілу, залучили понад 70 рятувальників. Крім того, працювало 18 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вдарили по Харкову повторно у момент, коли рятувальники гасили пожежу після обстрілу.
Також ми розповідали про те, що вдень 26 липня росіяни атакували Суми. По місту вдарили безпілотниками.
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