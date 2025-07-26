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Головна Харків Масований удар по Харкову — кількість постраждалих зросла

Масований удар по Харкову — кількість постраждалих зросла

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 15:00
Обстріл Харкова 26 липня — збільшилась кількість постраждалих
Рятувальники на місці обстрілу у Харкові. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 26 липня масовано атакували Харків. Наразі у місті ліквідували всі осередки пожеж.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Як зазначили в ДСНС, наразі кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилась до шести людей. Четверо з них — рятувальники. Вони постраждали під час ліквідації наслідків обстрілу — росіяни вдарили повторно.

"Надзвичайники врятували шістьох людей, серед них — двоє дітей", — зазначають в ДСНС.

Наслідки удару по Харкову 26 липня
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Аби ліквідувати наслідки обстрілу, залучили понад 70 рятувальників. Крім того, працювало 18 одиниць спецтехніки.

Наслідки удару по Харкову 26 липня
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вдарили по Харкову повторно у момент, коли рятувальники гасили пожежу після обстрілу.

Також ми розповідали про те, що вдень 26 липня росіяни атакували Суми. По місту вдарили безпілотниками.

Харків ДСНС обстріли війна постраждалі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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