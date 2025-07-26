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Главная Харьков Массированный удар по Харькову — количество пострадавших возросло

Массированный удар по Харькову — количество пострадавших возросло

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:00
Обстрел Харькова 26 июля — увеличилось количество пострадавших
Спасатели на месте обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 26 июля массированно атаковали Харьков. Сейчас в городе ликвидировали все очаги пожаров.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Как отметили в ГСЧС, сейчас количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до шести человек. Четверо из них — спасатели. Они пострадали во время ликвидации последствий обстрела — россияне ударили повторно.

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"Чрезвычайники спасли шесть человек, среди них — двое детей", — отмечают в ГСЧС.

Наслідки удару по Харкову 26 липня
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Чтобы ликвидировать последствия обстрела, привлекли более 70 спасателей. Кроме того, работало 18 единиц спецтехники.

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Наслідки удару по Харкову 26 липня
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне ударили по Харькову повторно в момент, когда спасатели тушили пожар после обстрела.

Также мы рассказывали о том, днем 26 июля россияне атаковали Сумы. По городу ударили беспилотниками.

Харьков ГСЧС обстрелы війна пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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