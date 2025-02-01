Обстріл Харкова 1 лютого — нові дані про руйнування від Терехова

Наслідки російської атаки на приватний сектор у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові триває ліквідація наслідків шахедної атаки з боку Росії. Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки атаки та обсяги руйнувань.

Про це Ігор Терехов розповів кореспонденту Новини.LIVE.

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Працівники ДСНС на місті прильоту. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Ігор Терехов повідомив, що влучання "Шахеда" сталося у Холодногірському районі. Пожежу, яка виникла через приліт, вже загасили.

"Був "Шахед", яким росіяни завдали удару по місту Харків. На жаль, ми маємо одну жінку, яка загинула, четверо отримали поранення. Крім цього, що стосується будинків, то це приватні будинки, приватний сектор. Фактично 20 будинків приватного сектору пошкоджено. 90 вікон вибито. Крім цього постраждали від вибухової хвилі чотири багатоповерхівки. Там незначні пошкодження, але вони є", — повідомив Терехов.

Мер Харкова зазначив, що більшість людей перебувала вдома зранку у вихідний день.

"Це справжній тероризм. Ви бачите — субота, вихідний день. Із самого ранку, коли більшість людей перебувають у своїх домівках, вибухи і удари — це цинічний тероризм", — зазначив міський голова.

Нагадаємо, у Харкові вранці пролунав потужний вибух. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки на регіон.

Тим часом у Полтаві триває пошуково-рятувальна операція на руїнах будинку, куди влучила російська ракета вранці 1 лютого.