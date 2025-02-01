Обстріл Харкова 1 лютого — відомо про загиблу та трьох поранених

Обстріл Харкова — Синєгубов повідомив про загиблу та поранених
Російські окупанти зранку 1 лютого атакували Харків. Наразі відомо про одну загиблу та трьох поранених.
Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов у Telegram.
Наслідки удару РФ по Харкову
"На жаль, внаслідок ворожого удару жінка близько 60 років загинула", — зазначив Синєгубов.
Наразі відомо про пʼятьох поранених внаслідок удару по Холодногірському районі міста.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 07:45. Профільні служби вже перебувають на місці атаки.
Також у Харкові було чутно вибухи о 05:40. Була загроза застосування балістичного озброєння.
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