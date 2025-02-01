Обстріл Харкова 1 лютого — відомо про загиблу та трьох поранених

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти зранку 1 лютого атакували Харків. Наразі відомо про одну загиблу та трьох поранених.

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Наслідки удару РФ по Харкову

"На жаль, внаслідок ворожого удару жінка близько 60 років загинула", — зазначив Синєгубов.

Наразі відомо про пʼятьох поранених внаслідок удару по Холодногірському районі міста.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 07:45. Профільні служби вже перебувають на місці атаки.

Також у Харкові було чутно вибухи о 05:40. Була загроза застосування балістичного озброєння.