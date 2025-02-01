Обстрел Харькова 1 февраля — новые данные о разрушениях от Терехова

Последствия российской атаки на частный сектор в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжается ликвидация последствий шахедной атаки со стороны России. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях атаки и объемах разрушений.

Об этом Игорь Терехов рассказал корреспонденту Новини.LIVE.

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Работники ГСЧС на месте прилета. Фото: Новини.LIVE

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Игорь Терехов сообщил, что попадание "Шахеда" произошло в Холодногорском районе. Пожар, который возник из-за прилета, уже потушили.

"Был "Шахед", которым россияне нанесли удар по городу Харькову. К сожалению, у нас одна женщина, которая погибла, четверо получили ранения. Кроме этого, что касается домов, то это частные дома, частный сектор. Фактически 20 домов частного сектора повреждены. 90 окон выбито. Кроме этого пострадали от взрывной волны четыре многоэтажки. Там незначительные повреждения, но они есть", — сообщил Терехов.

Мэр Харькова отметил, что большинство людей находились дома утром в выходной день.

"Это настоящий терроризм. Вы видите — суббота, выходной день. И с самого утра, когда большинство людей находятся в своих домах, взрывы и удары — это циничный терроризм", — отметил городской голова.

Напомним, в Харькове утром прогремел мощный взрыв. Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки на регион.

Тем временем в Полтаве продолжается поисково-спасательная операция на руинах дома, куда попала российская ракета утром 1 февраля.