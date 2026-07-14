Мер Харкова Терехов повинен очолити уряд: депутати

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVЕ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На тлі розмов про можливі кадрові зміни в уряді серед претендентів на посаду прем'єр-міністра почали згадувати й міського голову Харкова Ігоря Терехова. Водночас у Верховній Раді закликають не зосереджуватися лише на кадрових питаннях. Депутати наголошують, що головним пріоритетом зараз мають залишатися підготовка до опалювального сезону та підтримка прифронтових громад.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат від Слуги народу Максим Ткаченко.

Кандидат у прем'єри

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що вважає Ігоря Терехова сильною кандидатурою на посаду прем'єр-міністра. За його словами, зараз обговорюють різні можливі призначення, однак, на його думку, кандидатуру харківського мера також варто розглядати.

"Пан Терехов, на мій погляд, достатньо потужна кандидатура. Це, безумовно, послабить місто Харків. Але якщо порівнювати необхідність такого керівника на рівні держави чи на рівні Харкова, я б хотів, щоб він працював в уряді", — сказав Ткаченко.

Фокус на підготовці

Водночас народний депутат Валерій Гнатенко на засіданні Верховної Ради наголосив, що кадрові обговорення не повинні відволікати владу від підготовки країни до наступного опалювального сезону. За його словами, ВР вже передбачила необхідне фінансування, а тепер важливо забезпечити ефективне використання цих коштів.

"Кадрові зміни в уряді не повинні відволікати нас від підготовки до опалювального сезону. Кожне рішення і кожна гривня мають працювати на захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та забезпечення безперебійного теплопостачання", — заявив Гнатенко.

Досвід Харкова

Окремо депутат звернув увагу на досвід Харкова, який, попри постійні російські атаки, продовжує працювати та пристосовуватися до умов війни. Він вважає, що такі рішення мають запроваджувати й в інших прифронтових громадах, особливо на Донеччині.

"Місто живе під постійними обстрілами, але продовжує адаптуватися. Школи, садочки, сервісні центри та інші важливі об'єкти отримують захищені підземні приміщення. Такі рішення потрібно масштабувати на всі прифронтові громади", — наголосив Гнатенко.

Як повідомляли Новини.LIVE, економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що міський голова Харкова Ігор Терехов є найбільш доречною кандидатурою на посаду прем'єр-міністра України. За його словами, багаторічний досвід Терехова на посаді мера та голови Асоціації прифронтових міст і громад може бути ефективно використаний на загальнодержавному рівні.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленський обговорили ситуацію в Харкові та ключові виклики, які стоять перед державою в умовах війни. Значну увагу приділили питанням підтримки населення, розвитку національної економіки та зміцнення стійкості України на тлі триваючої російської агресії.