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Мер Харкова Терехов розповів про наслідки четверого удару РФ по місту

25 травня 2024 21:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Мер Харкова Терехов розповів про наслідки четверого удару РФ по місту
Пожежа на місці влучання у Харкові. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові росіяни завдали по місту четвертий удар за день. Російські загарбники вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 25 травня.

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Міський голова повідомив, що на місці нового ракетного удару російських загарбників розташоване відділення пошти, перукарня, кафе.

Наразі співробітники ДСНС працюють на місці влучання.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові 13-річна дитина перебуває у важкому стані внаслідок удару російських загарбників по центру міста. За попередніми даними, армія РФ запустила по Харкову ракету С-300.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

війна
Харків
Україна
Ігор Терехов
окупанти
Олег Синєгубов
ракетний удар

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