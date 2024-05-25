Мэр Харькова Терехов рассказал о последствиях четвертого удара РФ по городу
В Харькове россияне нанесли по городу четвертый удар в день. Российские захватчики в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре областного центра.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 25 мая.
Четвертый удар по Харькову
Мэр сообщил, что на месте нового ракетного удара российских захватчиков расположено отделение почты, парикмахерская, кафе.
Сотрудники ГСЧС работают на месте попадания.
Ранее мы сообщали, что в Харькове 13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии в результате удара российских захватчиков по центру города. По предварительным данным, армия РФ запустила по Харькову ракету С-300.
Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.
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