Наслідки ракетного удару по Харкову

Ліквідація наслідків обстрілу в Харкові. Фото: ДСНС України

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок атак росіян керованими авіабомбами по місту сьогодні постраждало два райони. Пошкоджено комунальне майно та приватні автівки.

Про це Терехов заявив для Новини.LIVE Харків у вівтрок, 30 квітня.

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Терехов заявив, що вранці 30 квітня по центральному району та по Київському району Харкова були ворожі "прильоти". Атаки зазнали гаражні кооперативи, також знищено та пошкоджено багато автомобілів.

У Київському районі міста розтрощені гаражі та інші комунальні будівлі.

"Жодного військового та техніки тут не було, це цивільні люди", — зазначив мер міста.

Як стверджує Терехов, у Холодногірському районі Харкова також був "прильот", де немає військової інфраструктури і який не має відношення до армії та війська.

"Нажаль, маємо одного загиблого та сім людей отримали поранення", — підсумував Терехов.

Як повідомлялось раніше, в ООН підтвердили, що Росія обстрілювала Харків ракетами з КНДР.

Також у Харківській ОВА уточнили інформацію щодо постраждалої людини внаслідок обстрілу 29 квітня.