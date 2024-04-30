Вибухи в Харкові — РФ влучила по двох районах, є загиблий

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: AP

Російські військові у вівторок, 30 квітня, завдали удару по Харкову. Під ворожим вогнем опинився Холодногірський та Київський район міста.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Удар по Харкову 30 квітня

За даними ОВА, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Холодногірського та Київського районів Харкова. Зокрема, удари зафіксовані біля паркової зони.

Є інформація про одного загиблого внаслідок удару, кількість постраждалих уточнюється, інформація щодо обстрілу оновлюється.

Синєгубов закликав мешканців міста перебувати в укриттях через загрозу повторних ударів. За попередньою інформацією, ворог вдарив по Харкову авіаційними бомбами.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, у Київському районі знову, як і вчора, сталося влучання в районі житлової забудови.

Скриншот допису Терехова

Оновлено 10:40 Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, внаслідок ударів по Харкову загинули дві людини, шестеро містян отримали поранення.

Скриншот допису Синєгубова

Оновлено 11:20 Терехов заявив, що за уточненою інформацією через атаку РФ по Харкову загинула одна людина та семеро поранених.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, у місті та області сьогодні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Крім того, увечері 29 квітня пролунали вибухи у Харкові. Ворог здійснив удари авіабомбами по Київському району міста.