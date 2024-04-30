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Мэр Харькова Терехов рассказал о последствиях сегодняшних обстрелов города

30 апреля 2024 13:55
- Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Последствия ракетного удара по Харькову
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС Украины
- Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атак россиян ракетами по городу сегодня пострадали два района. Повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.

Об этом Терехов заявил для Новини.LIVE Харків 30 апреля.

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Терехов заявил, что утром 30 апреля по центральному району и Киевскому в Харькове были "прилеты" вражеских ракет. Атакам подверглись гаражные кооперативы, также уничтожены и повреждены многие автомобили.

В Киевском районе города разбиты гаражи и другие коммунальные здания.

"Никаких военных и техники здесь не было, это гражданские люди" , — отметил мэр города.

Как утверждает Терехов, в Холодногорском районе Харькова также был "прилет", где нет военной инфраструктуры и не имеет отношения к армии и войску.

"К сожалению, у нас один погибший и семь человек получили ранения", — подытожил Терехов.

Как сообщалось ранее, в ООН подтвердили, что Россия обстреливала Харьков ракетами из КНДР.

Также в Харьковской ОВА уточнили информацию о пострадавшем человеке в результате обстрела 29 апреля.

Харьков
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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