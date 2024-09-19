Вибух у Харкові 19 вересня — росіяни знову атакували місто

Вибух у місті. Ілюстративне фото: із відкритих джерел

Потужний вибух у Харкові пролунав зараз 19 вересня. Російські окупанти вдруге за цю ніч атакують місто.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Харків" та мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Другий обстріл Харкова за ніч 19 вересня

"Вибух у Харкові", — йдеться у повідомленні о 04:50.

Власний кореспондент також підтвердив інформацію щодо вибуху. Через декілька хвилин, о 04:52, мер міста уточнив, чим росіяни атакували Харків.

"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні", — написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, близько дванадцятої години ночі 19 вересня, ворог також атакував Харків. За словами речника Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, тоді було виявлено три місця влучання — всі вони були Шевченківському районі.

Він уточнив, що внаслідок вибухів було знищено два приватних житлових будинки. Також загорілися господарчі споруди та росиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. Травмованих чи загиблих людей не було.

Де оголошено повітряну тривогу зараз

Станом на 04:57 мапа тривог має наступний вигляд.