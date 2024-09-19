Взрывы в Харькове утром 19 сентября — куда прилетели КАБы

Мэр Харькова уточнил, куда прилетели три КАБа РФ во время утренней атаки города
19 сентября 2024 06:02
Обстрелы Харькова. Иллюстративное фото: ГСЧС
Рано утром, 19 сентября, Российская Федерация нанесла три удара КАБами по Харькову. Два прилета зафиксированы в городе, еще один в пригороде.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
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Атака города произошла примерно в пять часов утра. Терехов уточнил, что первый прилет был между школой и детсадом в Индустриальном районе города.
Второй прилет российского КАБа зафиксирован рядом с депо в Салтовском районе города. Тут, как и в первом случае, в домах выбиты окна. Обследование удара продолжается.
Третий КАБ россиян упал в пригороде.
Игорь Терехов добавил, что информации о пострадавших нет.
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