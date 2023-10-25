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Мешкає лише п'ять сімей — як у Харкові чекають зиму на Салтівці

25 жовтня 2023 23:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мешкає лише п'ять сімей — як у Харкові чекають зиму на Салтівці
Неопалювальна багатоповерхівка у Салтівському районі Харкова. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові на Салтівському мікрорайоні, який у перші місяці повномасштабного вторгнення зазнав важких руйнувань з боку ЗС РФ, з острахом чекають на зиму. В одній такій пошкодженій багатоповерхівці живе менш ніж десять сімей, оскільки будівля не опалюється вже другий опалювальний сезон.

Про це передає кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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В одній такій будівлі мешкає 70-річна Надія Григорівна. Жінка каже: половина її сусідів давно виїхали та не хочуть платити комуналку. 

"Ті, хто живуть зараз за кордоном, вони не хочуть платити, тому проти опалення. А тих, хто тут живе, меншість", — розповіла жінка. 

Також вона поділилася, що її син вирушив на війну, а вони з чоловіком чекають на нього вдома. 

"Тут ми прожили минулу зиму без опалення, без води. З криниці носили воду і грілися обігрівачем в одній кімнаті, добре, хоч газ був. Погано прожили зиму — цю зиму чекаємо зі страхом. Зараз в будинку мешкає лише п’ять сімей, більшість пороз’їжджалися", — каже пенсіонерка. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові спалахнула пожежа на речовому ринку на Салтівці. Також у місті презентували мобільний клас безпеки для школярів. 

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