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У Харкові презентували мобільний клас безпеки для школярів

21 жовтня 2023 10:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові презентували мобільний клас безпеки для школярів
Діти у мобільному класі безпеки. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Рятувальники вперше представили мобільний клас безпеки, призначений для навчання дітей питань безпеки в умовах війни та мінної небезпеки. Перший урок з мінної безпеки для школярів пройшов для харківського ліцею №65.

Новини.LIVE відвідали першу лекцію для дітей та дізнались усі подробиці.

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Цей мобільний клас безпеки оснащений стендами з інформацією, макетами предметів, які можуть бути заховані вибухівкою, вогнегасниками і багатьма іншими засобами. Особливістю класу є можливість проведення занять як усередині автомобіля, так і на відкритій місцевості.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відвідав перший урок та підкреслив важливість навчання дітей питанням безпеки під час війни.

"Рік тому на Салтівці двоє підлітків постраждали від мінної вибухівки, і цей випадок підкреслює необхідність вивчення мінної та пожежної безпеки та алгоритмів дій у надзвичайних ситуаціях. На лекції, яку читав працівник ДСНС, діти показали вражаючі знання та готовність діяти. Якщо і коли ці знання знадобляться, ми сподіваємося, що діти будуть готові до відповідних дій", — розповідє мер Харкова. 

Мобільний клас безпеки. Фото: Новини.LIVE

Головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Артем Фомін розповідає, що основні теми, які будуть вивчати учні в мобільному класі безпеки, включають в себе питання безпеки в умовах конфлікту, небезпеку мін і бойових дій, а також основи пожежної безпеки. Спеціалісти, такі як сапери, пожежники, рятувальники та поліцейські, проводитимуть заняття й поділяться своїми знаннями з дітьми.

Діти у мобільному класі безпеки. Фото: Новини.LIVE

Проєкт створений  за участю МВС України, ДСНС та Національної поліції України й отримав підтримку Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Мобільний клас безпеки спрямований на підготовку дітей до можливих надзвичайних ситуацій та небезпек, які можуть виникнути в умовах сучасного конфлікту. 

Нагадаємо, що за підсумками першої чверті навчання тепер у підземці Харкова навчаються аж 65 класів

Також ми писали про те, що у Харківській області половина територій вважається потенційно замінованою. Найбільш небезпечними вважаються Куп'янський та Ізюмський напрямки.

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