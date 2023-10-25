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Живет только пять семей — как в Харькове ждут зиму на Салтовке

25 октября 2023 23:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Живет только пять семей — как в Харькове ждут зиму на Салтовке
Неотапливаемая многоэтажка в Салтовском районе Харькова. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове на Салтовском микрорайоне, который в первые месяцы полномасштабного вторжения испытал тяжелые разрушения со стороны ВС РФ, со страхом ждут зимы. В одной такой поврежденной многоэтажке живет менее десяти семей, поскольку здание не отапливается уже второй отопительный сезон.

Об этом передает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Зима будет тяжелой

В одном таком здании проживает 70-летняя Надежда Григорьевна. Женщина говорит: половина ее соседей давно уехали, но не хотят платить коммуналку.

"Те, кто живет сейчас за границей, они не хотят платить, поэтому против отопления. А тех, кто здесь живет, меньшинство", — рассказала женщина.

Также она поделилась, что ее сын отправился на войну, а они с мужем ждут его дома.

"Здесь мы прожили прошлую зиму без отопления, без воды. Из колодца носили воду и грелись обогревателем в одной комнате, хорошо хоть газ был. Плохо прожили зиму — эту зиму ждем со страхом. Сейчас в доме живет только пять семей, большинство поразъезжались", — говорит пенсионерка.

Напомним, что ранее в Харькове вспыхнул пожар на вещевом рынке на Салтовке. Также в городе представили мобильный класс безопасности для школьников.

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