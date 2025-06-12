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Головна Харків Мешканець пошкодженого будинку в Харкові розповів про обстріл

Мешканець пошкодженого будинку в Харкові розповів про обстріл

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Дата публікації: 12 червня 2025 15:31
Обстріл Харкова 12 червня — місцевий чоловік розповів про атаку РФ
Пошкоджена багатоповерхівка в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Обстріл Харкова 12 червня

Мешканець пошкодженого будинку в Харкові розповів про російський обстріл у ніч проти 12 червня. За його словами, влучання було у ліфтову шахту девʼятиповерхового будинку.

Про це чоловік розповів у коментарі Новини.LIVE.

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Харківʼянин розповів, що спочатку розпочалася повітряна тривога, а згодом лунали вибухи.

"І потім повний смолоскип вогню. Ну, трохи прийшов до тями, подивився на березу, вся береза у вогні, верхівка підгоріла. Подивився на карниз будинку, карниз будинку теж горить", — каже він.

За його словами, коли він відчинив двері у передпокій, то побачив сильне полумʼя.

"Я починаю гасити, а воно з даху падає. Впало на камінь — і навіть той загорівся. Все летіло по стінах, дроти горіли", — зазначив чоловік.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова також постраждала школа у Шевченківському районі. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

У ДСНС повідомили, що через атаку окупантів постраждали 14 людей, у тому числі четверо дітей.

війна Харків пожежа обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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