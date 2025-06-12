Обстрел Харькова 12 июня — местный мужчина рассказал об атаке РФ

Поврежденная многоэтажка в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Житель поврежденного дома в Харькове рассказал о российском обстреле в ночь на 12 июня. По его словам, попадание было в лифтовую шахту девятиэтажного дома.

Об этом мужчина рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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Обстрел Харькова 12 июня

Харьковчанин рассказал, что сначала началась воздушная тревога, а затем раздавались взрывы.

"И потом полный факел огня. Ну, немного пришел в себя, посмотрел на березу, вся береза в огне, верхушка подгорела. Посмотрел на карниз дома, карниз дома тоже горит", — говорит он.

По его словам, когда он открыл дверь в прихожую, то увидел сильное пламя.

"Я начинаю тушить, а оно с крыши падает. Упало на камень — и даже тот загорелся. Все летело по стенам, провода горели", — отметил мужчина.

Напомним, в результате российского обстрела Харькова также пострадала школа в Шевченковском районе. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

В ГСЧС сообщили, что из-за атаки оккупантов пострадали 14 человек, в том числе четверо детей.