Удар по житловому будинку Харкова 30 серпня — мешканка прокоментувала наслідки

Мешканка пошкодженого будинку у Харкові повідомила про наслідки удару
Мешканка пошкодженого будинку у Харкові розповіла про наслідки вибуху. Вона підкреслила, що радіє тому, що жителі допомагають одне одному у цей важкий час.
Про це повідомила мешканка пошкодженого будинку в Харкові для Новини.LIVE у суботу, 31 серпня.
Мешканка зруйнованого будинку про атаку на Харків
У п'ятницю, 30 серпня, російські війська вдарили КАБами по індустріальному району Харкова. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерхівку.
Жінка, яка проживає у житловому будинку, який було також пошкоджено того дня, розповіла, що на момент вибуху вона була в іншому районі міста. Проте вибух все одно було добре чути.
"Моя квартира розташована на другому поверсі. У квартирі вибиті всі вікна, в кімнату не потрапити, адже меблі завалені. У під'їзді теж все розкидано", — зазначила жінка.
Вона додала, що її радує те, що навколо люди всі дружно і згуртовано допомагають одне одному.
"Тішить на тлі всього цього, що всі так згуртовано допомагають одне одному. Хтось здає кров, хтось приносить речі", — сказала мешканка.
Вона зазначила, що у неї багато знайомих у зруйнованому під'їзді, але чи є серед них поранені або загиблі — невідомо.
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