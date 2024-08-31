Удар по житловому будинку Харкова 30 серпня — мешканка прокоментувала наслідки

Наслідки російського удару по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

Мешканка пошкодженого будинку у Харкові розповіла про наслідки вибуху. Вона підкреслила, що радіє тому, що жителі допомагають одне одному у цей важкий час.

Про це повідомила мешканка пошкодженого будинку в Харкові для Новини.LIVE у суботу, 31 серпня.

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У п'ятницю, 30 серпня, російські війська вдарили КАБами по індустріальному району Харкова. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерхівку.

Жінка, яка проживає у житловому будинку, який було також пошкоджено того дня, розповіла, що на момент вибуху вона була в іншому районі міста. Проте вибух все одно було добре чути.

"Моя квартира розташована на другому поверсі. У квартирі вибиті всі вікна, в кімнату не потрапити, адже меблі завалені. У під'їзді теж все розкидано", — зазначила жінка.

Вона додала, що її радує те, що навколо люди всі дружно і згуртовано допомагають одне одному.

"Тішить на тлі всього цього, що всі так згуртовано допомагають одне одному. Хтось здає кров, хтось приносить речі", — сказала мешканка.

Вона зазначила, що у неї багато знайомих у зруйнованому під'їзді, але чи є серед них поранені або загиблі — невідомо.