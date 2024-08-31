Удар по жилому дому Харькова 30 августа – жительница прокомментировала последствия

Последствия русского удара по Харькову. Фото: Олег Синегубов

Жительница поврежденного дома в Харькове рассказала о последствиях взрыва. Она подчеркнула, что радуется тому, что жители помогают друг другу в это тяжелое время.

Об этом сообщила жительница поврежденного дома в Харькове для Новини.LIVE в субботу, 31 августа.

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В пятницу, 30 августа, российские войска ударили КАБами по индустриальному району Харькова. В результате атаки была разрушена многоэтажка.

Женщина, проживающая в жилом доме, также поврежденном в тот день, рассказала, что на момент взрыва она находилась в другом районе города. Однако взрыв все равно было хорошо слышен.

"Моя квартира расположена на втором этаже. В квартире выбиты все окна, в комнату не попасть, ведь мебель завалена. В подъезде тоже все разбросано", — отметила женщина.

Она добавила, что ее радует то, что вокруг люди все дружно и сплоченно помогают друг другу.

"Радует, на фоне всего этого, что все так сплоченно помогают друг другу. Кто-то сдает кровь, кто-то приносит вещи", — сказала жительница.

Она отметила, что у нее много знакомых в разрушенном подъезде, но есть ли среди них раненые или погибшие, неизвестно.