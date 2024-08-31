Поліція показала відео з нагрудних камер перших секунд після удару по Харкову

Наслідки російського авіаудару по Харкову. Фото: REUTERS/Віталій Гнідий

У поліції показали відеокадри з натільних камер, на які потрапили перші хвилини рятувальної операції у Харкові. Росіяни здійснили 30 серпня авіабомбардування житлового кварталу у Харкові.

Відео опублікував у неділю, 31 серпня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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На відео видно, як працівники поліції оперативно допомагають діставати поранених, щоб їм надали медичну допомогу. Також поліцейські допомогли мешканцям Харкова евакуюватися із заблокованих внаслідок авіаудару квартир.

Поліція прибула на місце виклику після авіаудару. Фото: скриншот

Авіаудар по Харкову 30 серпня

Нагадаємо, тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії у п'ятницю, 30 серпня, вдарила КАБами по Індустріальному району Харкова.

Влучання зафіксували по житловому багатоквартирному будинку. Також ураження зафіксували поряд з дитячим майданчиком, де загинуло шестеро осіб. За останніми даними, російські війська здійснили п’ять авіаційних ударів по Харкову з території Бєлгородської області, використовуючи боєприпаси УМПБ Д-30.

У Харкові сьогодні оголосили День жалоби. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки станом на 31 серпня вже знайшли семеро загиблих, постраждало 80 людей.