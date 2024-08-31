Обстріл Харкова — ДСНС розповіло про загиблих і поранених

Пожежа в квартирі після російського обстрілу. Фото: Telegram Олега Синєгубова

У Харкові за попередніми даними під завалами зруйнованої багатоповерхівки людей немає. Рятувальні роботи тривали всю ніч, рятувальники розбирають та демонтують пошкоджені конструкції.

Про це розповів речник ДСНС Євген Василенко в коментарі Новини.LIVE.

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"Ми будемо тут працювати, поки повністю не розберемо аварійну будівлю. Як ви бачите, перекриття впали зверху аж до 5 поверху, тому всі ці плити та уламки бетонних конструкцій потрібно розібрати", — зазначив Василенко.

Він додав, що на місці трагедії досі спостерігається невелике тління на верхніх поверхах. Рятувальні підрозділи, за словами речника, працюють на кожному поверсі.

Наслідки удару росіян по Харкову

В Харківські прокуратурі оновили інформацію про наслідки російського ракетного удару.

"Шість людей загинули, серед них 14-річна дівчина, троє жінок та двоє чоловіків", — говориться у повідомленні.

Також відомом, що 97 людей осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих 22 дитини, з яких 16 малолітніх (віком від 1 до 14 років) та 6 неповнолітніх (віком від 15 до 17 років).

За попередніми даними, війська російських загарбників завдали удари по місту за допомогою авіабомби ФАБ-500 з модулем УМПК.