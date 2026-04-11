Мета — дискредитувати Терехова: Гетманцев про "борги" Харкова

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Борги Харкова перед енергосистемою не є односторонніми — держава має перед містом співмірні зобов’язання. У публічному просторі тему заборгованості часто подають із перекрученнями. Водночас місто продовжує стабільно працювати навіть під постійними обстрілами.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

Гетманцев про "заборгованість" Харкова перед державою

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що інформація про борги Харкова нерідко подається викривлено. За його словами, окремі розслідування мають замовний характер і спрямовані на підрив репутації міського голови Ігор Терехов, якого він назвав ефективним управлінцем.

Політик наголосив, що навіть в умовах постійної загрози з боку російських обстрілів Харків залишається функціональним: у місті працюють комунальні служби, курсує електротранспорт і забезпечуються базові потреби мешканців.

"Якщо брати конкретно Харків, то він винен енергосистемі стільки ж, скільки держава вина Харкову за це. Але подивіться, що вони роблять. Вони беруть місто, яке є, можливо, чи не єдиним з прифронтових, в якому ситуація краще, ніж в Києві, ніж в деяких містах навіть на заході Україні, де порядок, де прибирають сніг, де електротранспорт ходить, де попри те, що там ракета долітає за три хвилини, ти не встигаєш спуститися. Взагалі, вони цього не роблять, бо це немає жодного змісту.

Вони під постійними обстрілами беруть це місто, яке є зразковим, на яке треба рівнятися і переймати його досвід. Вони розміщують матеріал, що це за рахунок енергосистеми й намагаються знайти десь там щось, якийсь соціалізм, якийсь комунізм...", — зазначив голова фінансового комітету ВРУ.

Окремо Гетманцев звернув увагу на ситуацію в Київ, де цієї зими виникали серйозні труднощі, та закликав інших міських голів переймати досвід Харкова.

Підсумовуючи, він публічно звернувся до мерів із критикою та порадою підвищити ефективність роботи:

"Працюйте краще, хлопці. Працюйте краще: мер Києва Кличко, мер Дніпра Філатов. Щоб на вас не скаржилися люди...

Мені здається, що це абсолютно така, знаєте, спроба забруднити ту людину, яка довела в найважчі часи, що він є реальним господарником, ефективним тим, хто реально може навести лад в місті. І не тільки в місті, до речі, такі люди потрібні й на центральній владі".

Раніше глава Міненерго Денис Шмигаль повідомляв, що Харків має найбільшу в країні заборгованість за енергоносії — понад 30 млрд гривень.

Новини.LIVE інформували, що Ігор Терехов відповів на закиди щодо "боргів" Харкова. Він зазначив, що масштабні енергетичні борги міста є наслідком системної кризи на рівні держави, а не помилок міської влади. Мер оприлюднив дані про мільярдні зобов’язання держави перед містом. Він також наголосив, що публічна дискусія про борги є однобокою, адже ігнорує невиконані зобов’язання центральної влади.

Новини.LIVE також писали, що інформаційна кампанія проти мера Харкова Ігоря Терехова має політичний характер і не стосується реального управління містом. Таку думку висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ, коментуючи ситуацію навколо міської влади. Він також наголосив, що забезпечення прифронтових міст на кшталт Харкова електроенергією та теплом уже є значним досягненням.