Цель — дискредитировать Терехова: Гетманцев о "долгах" Харькова

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Долги Харькова перед энергосистемой не являются односторонними — государство имеет перед городом соразмерные обязательства. В публичном пространстве тему задолженности часто подают с искажениями. В то же время город продолжает стабильно работать даже под постоянными обстрелами.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Гетманцев о "задолженности" Харькова перед государством

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что информация о долгах Харькова нередко подается искаженно. По его словам, отдельные расследования имеют заказной характер и направлены на подрыв репутации городского головы Игорь Терехов, которого он назвал эффективным управленцем.

Политик подчеркнул, что даже в условиях постоянной угрозы со стороны российских обстрелов Харьков остается функциональным: в городе работают коммунальные службы, курсирует электротранспорт и обеспечиваются базовые потребности жителей.

"Если брать конкретно Харьков, то он должен энергосистеме столько же, сколько государство виновато Харькову за это. Но посмотрите, что они делают. Они берут город, который является, возможно, едва ли не единственным из прифронтовых, в котором ситуация лучше, чем в Киеве, чем в некоторых городах даже на западе Украины, где порядок, где убирают снег, где электротранспорт ходит, где несмотря на то, что там ракета долетает за три минуты, ты не успеваешь спуститься. Вообще, они этого не делают, потому что это не имеет никакого смысла.

Они под постоянными обстрелами берут этот город, который является образцовым, на который надо равняться и перенимать его опыт. Они размещают материал, что это за счет энергосистемы и пытаются найти где-то там что-то, какой-то социализм, какой-то коммунизм...", — отметил председатель финансового комитета ВРУ.

Отдельно Гетманцев обратил внимание на ситуацию в Киев, где этой зимой возникали серьезные трудности, и призвал других городских голов перенимать опыт Харькова.

Подытоживая, он публично обратился к мэрам с критикой и советом повысить эффективность работы:

"Работайте лучше, ребята. Работайте лучше: мэр Киева Кличко, мэр Днепра Филатов. Чтобы на вас не жаловались люди...

Мне кажется, что это абсолютно такая, знаете, попытка замарать того человека, который доказал в самые тяжелые времена, что он является реальным хозяйственником, эффективным тем, кто реально может навести порядок в городе. И не только в городе, кстати, такие люди нужны и на центральной власти".

Ранее глава Минэнерго Денис Шмыгаль сообщал, что Харьков имеет самую большую в стране задолженность за энергоносители — более 30 млрд гривен.

Новини.LIVE информировали, что Игорь Терехов ответил на упреки относительно "долгов" Харькова. Он отметил, что масштабные энергетические долги города являются следствием системного кризиса на уровне государства, а не ошибок городских властей. Мэр обнародовал данные о миллиардных обязательствах государства перед городом. Он также отметил, что публичная дискуссия о долгах является однобокой, ведь игнорирует невыполненные обязательства центральной власти.

Новини.LIVE также писали, что информационная кампания против мэра Харькова Игоря Терехова имеет политический характер и не касается реального управления городом. Такое мнение высказал финансовый аналитик Алексей Кущ, комментируя ситуацию вокруг городской власти. Он также отметил, что обеспечение прифронтовых городов вроде Харькова электроэнергией и теплом уже является значительным достижением.