Методи Терехова масштабують на всю Україну. Чому Зеленський може призначити мера Харкова прем'єром

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Іванна Чайка редактор політичних новин

Після заяв про оновлення Кабінету міністрів у політичних колах та медіа почали активно обговорювати потенційних кандидатів на посаду прем'єр-міністра України. Одним із них став міський голова Харкова Ігор Терехов. Проте остаточне рішення залишається за Верховною Радою.

Новини.LIVE розповідають, чому Терехов може стати новим прем’єр-міністром.

Ігор Терехов може очолити Кабмін

Сама поява Терехова серед можливих претендентів стала приводом для ширшої дискусії: чи може досвід управління одним із найбільших прифронтових міст стати корисним уже на рівні всієї країни.

Повномасштабна війна значно змінила вимоги до державних управлінців. Якщо раніше ключовими критеріями були політичний досвід чи робота в центральних органах влади, то сьогодні дедалі більшого значення набувають швидкість ухвалення рішень, ефективна координація служб та здатність забезпечувати життєдіяльність громад навіть під постійними російськими обстрілами.

Харків як приклад управління містом під час війни

Харків уже понад чотири роки живе фактично в умовах безперервної надзвичайної ситуації. Місто регулярно зазнає російських ударів, однак продовжує працювати: функціонують транспорт, лікарні, комунальні служби, заклади освіти та соціальна інфраструктура.

Саме цей досвід сьогодні найчастіше згадують, коли говорять про управлінські компетенції Терехова. Йдеться не лише про реагування на наслідки атак, а про побудову системи, у якій різні служби працюють як єдиний механізм. Після чергових ударів комунальники, рятувальники, медики, енергетики та аварійні бригади мають чіткий алгоритм дій, що дозволяє максимально швидко ліквідовувати наслідки руйнувань.

Саме така модель кризового управління дедалі частіше розглядається як одна з головних характеристик сучасного керівника в умовах війни.

Енергетична стійкість: досвід, який уже вивчають інші громади

Одним із найсерйозніших викликів для Харкова стали масовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Місто одним із перших почало системно працювати над розвитком децентралізованої генерації, встановленням когенераційних установок та резервних джерел живлення для критичної інфраструктури.

Енергетична автономність поступово стала не просто міським проєктом, а питанням безпеки. Саме тому досвід Харкова дедалі частіше згадують як приклад практичних рішень, які можуть бути корисними й для інших українських громад.

Окремо експерти звертають увагу на швидкість ухвалення рішень щодо отримання когенераційних установок від міжнародних партнерів. На цьому тлі нерідко порівнюють різні підходи українських міст до підготовки енергетичної інфраструктури до зими, зазначаючи, що Харків одним із перших почав реалізовувати конкретні проєкти.

Схвалив таке рішення Харкова голова Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Максим Бахматов. За його словами, Терехов та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич краще підготували свої міста до можливих кризових ситуацій, ніж мер Києва Віталій Кличко столицю.

Окремо Бахматов наголосив, що Терехов прожовжує готувати місто, яке знаходиться значно ближче до лінії фронту ніж Київ, до опалювального сезону та не закликає мешканців до евакуації.

Тобто поки Кличко бідкався, що немає грошей, Терехов вже забрав установки в Харків. Лише так і має працювати мер під час війни.

Також в ефірі Новини.LIVE Бахматов, коментуючи роботу Кличка, заявив, що дії мера Києва — це "хоку". У такий спосіб він охарактеризував стиль управління столицею, звинувативши Кличка у небажанні ухвалювати складні рішення, управлінській неспроможності та нездатності ефективно реагувати на кризові ситуації.

"Він (Кличко, — ред.), на жаль, з 2014 року не навчився в менеджменті цього. Він не знає, як це робити. І в момент, коли навалюються проблеми, він просто каже, Петро Олександрович (Пантелеєв, заступник Кличка, — ред.) біжи, вирішуй", — заявив Бахматов.

Безкоштовний транспорт як елемент соціальної політики

Ще одним рішенням, яке регулярно обговорюють у контексті Харкова, залишається безкоштовний громадський транспорт. На тлі підвищення тарифів у багатьох українських містах саме харківський підхід часто стає предметом суспільної дискусії. Місту, що перебуває під постійними обстрілами, вдається зберігати безкоштовний проїзд для пасажирів.

Для міської влади це стало одним із інструментів підтримки населення в умовах війни, адже можливість безкоштовно користуватися транспортом безпосередньо впливає на доступ людей до роботи, лікарень, навчальних закладів і соціальних послуг.

Відбудова під час війни

Окремої уваги заслуговує відновлення житлового фонду. Попри постійні російські удари, у Харкові вже є будинки, мешканці яких повернулися до квартир після повної відбудови. Про повернення мешканців до міста розповідав сам Терехов в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE. Також відкриваються кав’ярні, магазини та ресторани, що свідчить про відновлення міського життя.

Водночас мова не лише про житло та бізнес. Однією з особливостей Харкова залишається оперативна робота комунальних служб. Після обстрілів місто максимально швидко прибирає уламки, відновлює комунікації, ремонтує дороги та ліквідовує аварійні ситуації. Такий підхід став можливим завдяки чіткій координації між усіма міськими службами.

Підземні школи та нова модель освіти

Одним із найбільш помітних проєктів Харкова стали підземні школи та дитячі садки. Місто одним із перших почало будувати спеціальні безпечні навчальні простори, що дозволяють дітям навчатися офлайн навіть за умов постійної загрози ракетних ударів.

Сьогодні цей досвід уже вивчають інші громади, які також шукають можливості повернути дітей до очного навчання без шкоди для безпеки.

Взаємодія з прифронтовими громадами

Ще одним напрямом роботи Терехова стала діяльність на посаді голови Асоціації прифронтових міст та громад. Організація об'єднує громади, які щодня стикаються зі схожими викликами: евакуація населення, відновлення інфраструктури, енергетична безпека, забезпечення роботи комунальних служб та пошук міжнародного фінансування.

Фактично асоціація стала майданчиком, де місцева влада формує спільну позицію щодо проблем прифронтових територій і просуває її на державному рівні.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб

Після початку повномасштабної війни Харків не лише переживав масові евакуації, а й приймав тисячі внутрішньо переміщених осіб із інших небезпечних регіонів. У місті поступово запроваджували рішення, спрямовані на спрощення отримання соціальних послуг, гуманітарної допомоги та інтеграції ВПО в життя громади. Значна частина цих механізмів реалізовувалася на практиці через співпрацю міської влади з міжнародними організаціями та благодійними фондами.

Цей досвід необхідно поширити на всю Україну.

Чому кандидатура Терехова стала темою для обговорення

Чи стане Ігор Терехов офіційним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, наразі невідомо. Водночас сама поява його прізвища в політичних дискусіях свідчить про зміну критеріїв оцінки державних управлінців.

У воєнний час дедалі частіше оцінюють не лише політичний досвід, а й здатність керувати великими системами в умовах постійної кризи, швидко відновлювати критичну інфраструктуру, координувати роботу десятків служб і забезпечувати стійкість громад. Саме ці компетенції сьогодні найчастіше пов'язують із досвідом Харкова, який за роки повномасштабної війни став одним із головних прикладів антикризового управління в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, можливими кандидатами на посаду прем’єр-міністра крім Терехова є голова правління НАК "Нафтогаз України" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федорово. Кожен із них різний та представляє окрему модель майбутнього уряду: енергетичну, технологічну, політичну або муніципальну.

Також Новини.LIVE писали, які компетенції Терехова відповідають роботі прем’єра. Йдеться про те, що досвід міського голови Харкова має певну схожість із роботою керівника уряду.