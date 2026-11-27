Мер Харкова Ігор Терехов на конференції. Фото: АПМГ

Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов представив досвід Харкова на міжнародній конференції у Вільнюсі, присвяченій перспективам розвитку міського метрополітену. Він закликав литовських партнерів враховувати безпекові потреби ще на етапі проєктування транспортної інфраструктури, а не пристосовувати її до надзвичайних ситуацій уже після будівництва. Як приклад Терехов навів харківське метро, яке з початком повномасштабного вторгнення стало місцем порятунку для десятків тисяч містян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужба АПМГ.

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Досвід Харкова для майбутнього метро у Вільнюсі

До конференції "Vilnius Metro: The City’s Future, Security and Opportunities", яка проходила в Сеймасі Литовської Республіки, Терехов долучився дистанційно. Серед учасників були голова литовського парламенту Юозас Олекас, посол України в Литві Ольга Нікітченко, міністр транспорту та комунікацій Литви Юрас Тамінскас, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас, а також фахівці транспортної сфери, дослідники й експерти.

Під час обговорення перспектив будівництва метро у Вільнюсі очільник Харкова звернув увагу на уроки, які українські міста отримали під час повномасштабної війни. За його словами, сучасна інфраструктура має бути спроєктована так, щоб виконувати не лише повсякденні функції, а й захищати людей у разі воєнних загроз та інших надзвичайних подій.

Терехов наголосив, що під час будівництва метро важливо заздалегідь передбачати автономне електропостачання, належну вентиляцію, засоби зв'язку та умови для тимчасового перебування великої кількості людей.

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"Ми будували метро, щоб перевозити людей, але виявилося, що воно може рятувати життя людей. Тому, проєктуючи сучасну міську інфраструктуру, важливо відразу думати не лише про комфорт, а й про безпеку. Передбачати резервне живлення, вентиляцію, зв’язок, можливість розмістити людей під час надзвичайних ситуацій. Все це значно простіше закладати під час будівництва, ніж тоді, коли небезпека вже прийшла", — зазначив міський голова.

Як харківське метро стало укриттям під час війни

Як розповів Терехов, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли російські війська намагалися захопити Харків, метрополітен фактично перетворився на масштабне сховище. На станціях одночасно перебували до 160 тисяч жителів міста. Для багатьох родин підземка на тривалий час стала місцем проживання, де вони ховалися від російських обстрілів.

У травні того ж року Харків відновив роботу метро. Відтоді підземка поєднує дві функції: забезпечує транспортне сполучення та залишається доступним укриттям, куди містяни можуть спуститися під час повітряної небезпеки.

Окремо Терехов розповів про рішення, які дали змогу продовжити навчання дітей попри постійні загрози. У вересні 2023 року в місті відкрили першу метрошколу, а пізніше облаштували повноцінну підземну школу. Наразі в Харкові працюють 24 захищені освітні локації, з яких десять — підземні школи.

Мер наголосив, що такі простори дають дітям можливість навчатися наживо та спілкуватися з однолітками, не наражаючись на додаткову небезпеку.

Водночас він висловив сподівання, що потреба в підземних класах зникне, а діти зможуть повернутися до звичайного шкільного життя.

"Я дуже хочу, щоб настав день, коли харківські діти вийдуть із підземних класів і повернуться до звичайної школи. Коли наше метро знову стане просто метро — місцем, куди люди спускаються, щоб поїхати на роботу, зустрітися з друзями чи повернутися додому, а не для того, щоб рятувати своє життя та життя своїх дітей", — сказав Терехов.

Терехов подякував Литві за підтримку Харкова

Під час виступу очільник міста також наголосив, що відновлення українських громад має відбуватися за умови гарантування безпеки людей. За його словами, відбудова житла, доріг та інфраструктури важлива, однак головним завданням залишається збереження людських життів.

"Україні потрібен справедливий і тривалий мир із надійними гарантіями безпеки. Ми можемо відбудовувати зруйновані будинки, відновлювати дороги. Але найважливіше — зберегти людей. Бо без життя людини будь-яка відбудова втрачає сенс", — наголосив Терехов.

Він окремо відзначив допомогу Литви у створенні безпечних умов для навчання дітей у Харкові. За сприяння литовського уряду в місті облаштували чотири сучасні шкільні укриття. Крім того, литовська сторона долучається до реалізації проєктів із будівництва підземних шкіл.

Терехов підкреслив, що за кожним таким об'єктом стоїть можливість для сотень дітей повернутися до очного навчання, а для їхніх батьків — упевненість у більшій безпеці.

"За кожним таким проєктом стоять сотні дітей, які знову можуть навчатися разом зі своїми друзями. Для їхніх родин це набагато більше, ніж допомога. Дякую литовському народові, президенту, Сеймасу та уряду Литви за підтримку України. Ми відчуваємо її щодня", — сказав міський голова.

Наприкінці виступу Терехов заявив про готовність Харкова й надалі передавати свої напрацювання литовським партнерам. Він також закликав поглиблювати співпрацю між громадами двох країн, зокрема в питаннях безпеки, міського планування та створення захищеної інфраструктури.

Як писали Новини.LIVE, голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через подорожчання базових товарів Україна ризикує втрачати населення, адже людям стає дедалі складніше забезпечувати повсякденні потреби. Він наголосив на необхідності зробити доступнішими продукти харчування, ліки та інші товари першої необхідності, зокрема шляхом зниження ПДВ. За словами Терехова, без належної підтримки громадян і створення умов для життя та роботи люди можуть виїжджати з прифронтових міст, інших регіонів і за кордон.

Також нещодавно Терехов поділився напрацюваннями міста у сфері цивільного захисту та безпеки під час війни з представниками інших українських громад. Зокрема, досвід Харкова вивчають делегації із Сум і Рівного, які знайомляться з роботою ситуаційного центру, системою оповіщення, укриттями та організацією захисту населення. Терехов наголосив, що практики, які довели ефективність у Харкові, можуть стати основою для посилення безпеки в інших містах.