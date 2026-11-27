Мэр Харькова Игорь Терехов на конференции. Фото: АПГГ

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов представил опыт Харькова на международной конференции в Вильнюсе, посвященной перспективам развития городского метрополитена. Он призвал литовских партнеров учитывать требования безопасности еще на этапе проектирования транспортной инфраструктуры, а не приспосабливать ее к чрезвычайным ситуациям уже после строительства. В качестве примера Терехов привёл харьковское метро, которое с началом полномасштабного вторжения стало местом спасения для десятков тысяч горожан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу АПМГ.

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Опыт Харькова для будущего метро в Вильнюсе

К конференции Vilnius Metro: The City’s Future, Security and Opportunities, которая проходила в Сейме Литовской Республики, Терехов присоединился дистанционно. Среди участников были председатель литовского парламента Юозас Олекас, посол Украины в Литве Ольга Никитченко, министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, а также специалисты транспортной сферы, исследователи и эксперты.

В ходе обсуждения перспектив строительства метро в Вильнюсе глава Харькова обратил внимание на уроки, которые украинские города извлекли в ходе полномасштабной войны. По его словам, современная инфраструктура должна быть спроектирована так, чтобы выполнять не только повседневные функции, но и защищать людей в случае военных угроз и других чрезвычайных ситуаций.

Терехов подчеркнул, что при строительстве метро важно заранее предусмотреть автономное электроснабжение, надлежащую вентиляцию, средства связи и условия для временного пребывания большого количества людей.

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"Мы строили метро, чтобы перевозить людей, но оказалось, что оно может спасать жизни людей. Поэтому, проектируя современную городскую инфраструктуру, важно сразу думать не только о комфорте, но и о безопасности. Предусматривать резервное питание, вентиляцию, связь, возможность разместить людей во время чрезвычайных ситуаций. Все это гораздо проще заложить во время строительства, чем тогда, когда опасность уже наступила", — отметил городской голова.

Как харьковское метро стало убежищем во время войны

Как рассказал Терехов, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда российские войска пытались захватить Харьков, метрополитен фактически превратился в масштабное убежище. На станциях одновременно находились до 160 тысяч жителей города. Для многих семей метро на длительное время стало местом проживания, где они укрывались от российских обстрелов.

В мае того же года Харьков возобновил работу метро. С тех пор метро сочетает две функции: обеспечивает транспортное сообщение и остается доступным укрытием, куда горожане могут спуститься во время воздушной опасности.

Отдельно Терехов рассказал о решениях, которые позволили продолжить обучение детей, несмотря на постоянные угрозы. В сентябре 2023 года в городе открыли первую "метрошколу", а позже обустроили полноценную подземную школу. Сейчас в Харькове работают 24 защищенных образовательных объекта, из которых десять — подземные школы.

Мэр подчеркнул, что такие помещения дают детям возможность учиться в очном формате и общаться со сверстниками, не подвергаясь дополнительной опасности.

В то же время он выразил надежду, что потребность в подземных классах исчезнет, а дети смогут вернуться к обычной школьной жизни.

"Я очень хочу, чтобы наступил день, когда харьковские дети выйдут из подземных классов и вернутся в обычную школу. Когда наше метро снова станет просто метро — местом, куда люди спускаются, чтобы поехать на работу, встретиться с друзьями или вернуться домой, а не для того, чтобы спасать свою жизнь и жизнь своих детей", — сказал Терехов.

Терехов поблагодарил Литву за поддержку Харькова

Во время выступления глава города также подчеркнул, что восстановление украинских громад должно происходить при условии обеспечения безопасности людей. По его словам, восстановление жилья, дорог и инфраструктуры важно, однако главной задачей остается сохранение человеческих жизней.

"Украине нужен справедливый и прочный мир с надежными гарантиями безопасности. Мы можем восстанавливать разрушенные дома, восстанавливать дороги. Но самое важное — сохранить людей. Ведь без человеческой жизни любое восстановление теряет смысл", — подчеркнул Терехов.

Он отдельно отметил помощь Литвы в создании безопасных условий для обучения детей в Харькове. При содействии литовского правительства в городе оборудовали четыре современных школьных укрытия. Кроме того, литовская сторона участвует в реализации проектов по строительству подземных школ.

Терехов подчеркнул, что за каждым таким объектом стоит возможность для сотен детей вернуться к очному обучению, а для их родителей — уверенность в большей безопасности.

"За каждым таким проектом стоят сотни детей, которые снова могут учиться вместе со своими друзьями. Для их семей это гораздо больше, чем просто помощь. Благодарю литовский народ, президента, Сейм и правительство Литвы за поддержку Украины. Мы ощущаем ее каждый день", — сказал городской голова.

В конце выступления Терехов заявил о готовности Харькова и в дальнейшем делиться своими наработками с литовскими партнерами. Он также призвал углублять сотрудничество между громадами двух стран, в частности в вопросах безопасности, городского планирования и создания защищенной инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за подорожания товаров первой необходимости Украина рискует потерять население, ведь людям становится все сложнее обеспечивать повседневные нужды. Он подчеркнул необходимость сделать более доступными продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости, в частности путем снижения НДС. По словам Терехова, без надлежащей поддержки граждан и создания условий для жизни и работы люди могут уезжать из прифронтовых городов, других регионов и за границу.

Также недавно Терехов поделился наработками города в сфере гражданской защиты и безопасности во время войны с представителями других украинских громад. В частности, опыт Харькова изучают делегации из Сум и Ровно, которые знакомятся с работой ситуационного центра, системой оповещения, укрытиями и организацией защиты населения. Терехов подчеркнул, что практики, доказавшие свою эффективность в Харькове, могут стать основой для усиления безопасности в других городах.