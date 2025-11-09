Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Метро у Харкові не працює другу добу поспіль — яка ситуація

Метро у Харкові не працює другу добу поспіль — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 12:53
Оновлено: 12:58
Метро у Харкові не працює — яка причина
Метро в Харкові. Фото: Харківська міськрада

Після російських обстрілів у Харкові вже дві доби поспіль не працює метро. Наразі підземка слугує укриттям.

Про це повідомили у КП "Харківський метрополітен". 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація з метро у Харкові

У неділю, 9 листопада, о 06:00 в пресслужбі повідомили, що рух поїздів лініями метрополітену відновили. Вони курсували за графіком вихідного дня.

Рух метро в Харкові 9 листопада
Скриншот допису Харківського метрополітену

Однак вже через годину місцевих жителів повідомили, що рух поїздів лініями метрополітену знову тимчасово припинено через зниження напруги нижче допустимого.

"Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні. 

Метро в Харкові не працює 9 листопада
Скриншот допису Харківського метрополітену

Нагадаємо, 8 листопада окупанти атакували Харків, внаслідок чого в місті запровадили аварійні відключення. Через це метрополітен працював в режимі укриття.  

Після ворожих обстрілів на вулицях Харкова тотальний блекаут. Через пошкодження підстанцій та ліній електропередач місто залишилося без світла і води, а транспорт працює у кризовому режимі. 

Харків метро електроенергія обстріли укриття
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації