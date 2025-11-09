Метро у Харкові не працює — яка причина

Метро у Харкові не працює другу добу поспіль — яка ситуація
Після російських обстрілів у Харкові вже дві доби поспіль не працює метро. Наразі підземка слугує укриттям.
Про це повідомили у КП "Харківський метрополітен".
Яка ситуація з метро у Харкові
У неділю, 9 листопада, о 06:00 в пресслужбі повідомили, що рух поїздів лініями метрополітену відновили. Вони курсували за графіком вихідного дня.
Однак вже через годину місцевих жителів повідомили, що рух поїздів лініями метрополітену знову тимчасово припинено через зниження напруги нижче допустимого.
"Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 листопада окупанти атакували Харків, внаслідок чого в місті запровадили аварійні відключення. Через це метрополітен працював в режимі укриття.
Після ворожих обстрілів на вулицях Харкова тотальний блекаут. Через пошкодження підстанцій та ліній електропередач місто залишилося без світла і води, а транспорт працює у кризовому режимі.
