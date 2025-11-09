Метро в Харькове не работает — какая причина

Метро в Харькове. Фото: Харьковский горсовет

После российских обстрелов в Харькове уже двое суток подряд не работает метро. Сейчас подземка служит укрытием.

Об этом сообщили в КП "Харьковский метрополитен".

Какова ситуация с метро в Харькове

В воскресенье, 9 ноября, в 06:00 в пресс-службе сообщили, что движение поездов по линиям метрополитена восстановили. Они курсировали по графику выходного дня.

Скриншот сообщения Харьковского метрополитена

Однако уже через час местным жителям сообщили, что движение поездов по линиям метрополитена снова временно прекращено из-за снижения напряжения ниже допустимого.

"Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Харьковского метрополитена

Напомним, 8 ноября оккупанты атаковали Харьков, в результате чего в городе ввели аварийные отключения. Из-за этого метрополитен работал в режиме укрытия.

После вражеских обстрелов на улицах Харькова тотальный блэкаут. Из-за повреждения подстанций и линий электропередач город остался без света и воды, а транспорт работает в кризисном режиме.