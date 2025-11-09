Видео
Видео

Метро в Харькове не работает вторые сутки подряд — какая ситуация

Метро в Харькове не работает вторые сутки подряд — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 12:53
обновлено: 12:58
Метро в Харькове не работает — какая причина
Метро в Харькове. Фото: Харьковский горсовет

После российских обстрелов в Харькове уже двое суток подряд не работает метро. Сейчас подземка служит укрытием.

Об этом сообщили в КП "Харьковский метрополитен".

Читайте также:

Какова ситуация с метро в Харькове

В воскресенье, 9 ноября, в 06:00 в пресс-службе сообщили, что движение поездов по линиям метрополитена восстановили. Они курсировали по графику выходного дня.

Рух метро в Харкові 9 листопада
Скриншот сообщения Харьковского метрополитена

Однако уже через час местным жителям сообщили, что движение поездов по линиям метрополитена снова временно прекращено из-за снижения напряжения ниже допустимого.

"Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Метро в Харкові не працює 9 листопада
Скриншот сообщения Харьковского метрополитена

Напомним, 8 ноября оккупанты атаковали Харьков, в результате чего в городе ввели аварийные отключения. Из-за этого метрополитен работал в режиме укрытия.

После вражеских обстрелов на улицах Харькова тотальный блэкаут. Из-за повреждения подстанций и линий электропередач город остался без света и воды, а транспорт работает в кризисном режиме.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
