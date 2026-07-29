Схема фіктивних інвалідностей у Харкові для військовозобов’язаних

Один із учасників схеми. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили схему, за якою військовозобов’язаним за гроші оформлювали фіктивну інвалідність. Це давало їм можливість отримати відстрочку від мобілізації. За свої "послуги" учасники оборудки просили від 5 до 8 тисяч доларів. Під час обшуків у підозрюваних знайшли готівку на понад 14,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Організатори схеми

За даними слідства, схему організували двоє медиків — невропатолог і завідувач терапевтичного відділення. До оборудки також залучили водія, операторку комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я та цивільного чоловіка. Водій і цивільний спільник шукали серед військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно отримати інвалідність. Вони знали, що "клієнти" не мали реальних захворювань, однак за гроші обіцяли допомогти з оформленням необхідних документів.

Фіктивні діагнози

За версією слідства, лікарі готували медичні висновки з неправдивими діагнозами. На їхній підставі військовозобов’язаним оформлювали електронні направлення до обласного медичного центру.

Після цього операторка комп’ютерного набору приймала та реєструвала документи в системі. Далі матеріали направляли на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. За цими документами чоловікам могли встановлювати групу інвалідності, що надалі давало підстави для відстрочки від мобілізації.

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Затримання учасників

Учасників схеми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованих обшуків у них вилучили понад 243 тисячі доларів, близько 750 тисяч гривень, більше 50 тисяч євро та 700 фунтів. За актуальним курсом НБУ загальна вартість вилучених коштів становить понад 14,3 мільйона гривень.

Що загрожує

Усім п’ятьом фігурантам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою, за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Чотирьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, а також чоловіків, які могли скористатися незаконними "послугами".

Подібні справи

Раніше, у Харкові правоохоронці також викривали схеми, пов’язані з незаконним проходженням ВЛК та оформленням документів для військовозобов’язаних. В одному з таких випадків представник районного ТЦК та СП, за даними слідства, за 1000 доларів обіцяв посприяти у проходженні військово-лікарської комісії, оформленні необхідного направлення та створенні умов для бронювання від мобілізації.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.