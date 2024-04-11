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Міненерго повідомляє про обмеження споживання електроенергії на Харківщині

11 квітня 2024 14:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Міненерго повідомляє про обмеження споживання електроенергії на Харківщині
Енергетики лагодять електромережі. Фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч на 11 квітня Росія здійснила атаку на об’єкти критичної інфраструктури. Зранку у Харківській області діють графіки відключень.

Про це повідомило Міністерство енергетики України на Facebook.

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Відключення електроенергії на Харківщині

Згідно з наданою інформацією, у Харківській області введено обмеження на споживання електроенергії, що призвело до відключення приблизно 240 тисяч споживачів. Впродовж останньої доби працівники енергетичної служби заживили 159 точок обліку, але через нові ворожі обстріли виникли ушкодження ліній електропередач та обладнання у населених пунктів. В результаті, 15,6 тисячі абонентів залишаються без електрики. Міненерго заявили, що роботи з відновлення тривають.

Уривок допису Міненерго. Фото: скриншот
Уривок допису Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що здійснили масовану атаку на Київську область. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.

Харків
Міненерго
електроенергія
Харківська область
сфера енергетики
критична інфраструктура
енергосистема
енергетика

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