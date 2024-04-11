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Минэнерго сообщает об ограничении потребления электроэнергии в Харьковской области

11 апреля 2024 14:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Минэнерго сообщает об ограничении потребления электроэнергии в Харьковской области
Энергетики чинят электросети. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 11 апреля Россия совершила атаку на объекты критической инфраструктуры. С утра в Харьковской области работают графики отключений.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины на Facebook.

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Согласно предоставленной информации, в Харьковской области введены ограничения на потребление электроэнергии, что привело к отключению примерно 240 тысяч потребителей. За последние сутки работники энергетической службы заживили 159 точек учета, но из-за новых вражеских обстрелов возникли повреждения линий электропередач и оборудования в населенных пунктах. В результате, 15,6 тысяч абонентов остаются без электричества. Минэнерго заявили, что работы по восстановлению продолжаются.

Отрывок сообщения Минэнерго. Фото: скриншот
Отрывок поста Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что россияне совершили массированную атаку на Киевскую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры.

Также мы писали, что самая сложная ситуация из-за российских обстрелов фиксируется в Харьковской области.

Харьков
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энергетика

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