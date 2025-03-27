Норвегія інвестує в оборону України 8 млрд доларів

Міністри у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер, 27 березня, разом з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці та соціальної інтеграції країни Тоньє Бренною відвідали Харків. Під час переговорів сторони обговорили низку напрямків.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Під час пресконференції норвезька сторона повідомила, що лише цього року розмір всебічної підтримки України становитиме 8 мільярдів доларів.

"Здебільшого це допомога військовим, допомога для ППО, допомога в озброєнні, допомога розробці сучасних технологій", — зазначили там.

Міністри Норвегії та мер Харкова. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов з лікарями. Фото: Новини.LIVE

Під час переговорів у Харкові міністри обговорили конкретні напрямки допомоги:

постачання додаткового озброєння та військової техніки;

інвестиції в українське виробництво зброї та боєприпасів;

фінансування енергетичних проєктів для підвищення стійкості системи.

Відомо, що Сибіга разом з норвезькими міністрами побували на місцях російських ударів у Харкові, поспілкувалися з постраждалими та оцінили масштаби руйнувань. Також було передано сонячну електростанцію міській лікарні.

Працівниця лікарні з сертифікатом на станцію. Фото: Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали 12 ударів по Харкову, наразі відомо про 11 поранених.

Крім того, за словами Бренни, з 2022 року муніципалітети Норвегії прийняли понад 90 тисяч біженців з України.