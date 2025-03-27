Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Міністри Норвегії відвідали Харків — анонсована нова допомога arrow

Міністри Норвегії відвідали Харків — анонсована нова допомога

27 березня 2025 19:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Норвегія інвестує в оборону України 8 млрд доларів
Міністри у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер, 27 березня, разом з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці та соціальної інтеграції країни Тоньє Бренною відвідали Харків. Під час переговорів сторони обговорили низку напрямків.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Допомога Норвегії для України

Під час пресконференції норвезька сторона повідомила, що лише цього року розмір всебічної підтримки України становитиме 8 мільярдів доларів.

"Здебільшого це допомога військовим, допомога для ППО, допомога в озброєнні, допомога розробці сучасних технологій", — зазначили там.

Харків відвідали норвезькі міністри: нові домовленості щодо допомоги Україні
Міністри Норвегії та мер Харкова. Фото: Новини.LIVE
8 мільярдів доларів підтримки: Норвегія посилює допомогу Україні
Мер Харкова Ігор Терехов з лікарями. Фото: Новини.LIVE

Під час переговорів у Харкові міністри обговорили конкретні напрямки допомоги:

  • постачання додаткового озброєння та військової техніки;
  • інвестиції в українське виробництво зброї та боєприпасів;
  • фінансування енергетичних проєктів для підвищення стійкості системи. 

Відомо, що Сибіга разом з норвезькими міністрами побували на місцях російських ударів у Харкові, поспілкувалися з постраждалими та оцінили масштаби руйнувань. Також було передано сонячну електростанцію міській лікарні.

Візит до Харкова: український та норвезькі міністри обговорили військову та енергетичну підтримку
Працівниця лікарні з сертифікатом на станцію. Фото: Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали 12 ударів по Харкову, наразі відомо про 11 поранених.

Крім того, за словами Бренни, з 2022 року муніципалітети Норвегії прийняли понад 90 тисяч біженців з України.

Харків Норвегія фінансова допомога військова допомога війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама