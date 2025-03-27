Норвегія інвестує в оборону України 8 млрд доларів

Міністри Норвегії відвідали Харків — анонсована нова допомога
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер, 27 березня, разом з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці та соціальної інтеграції країни Тоньє Бренною відвідали Харків. Під час переговорів сторони обговорили низку напрямків.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Допомога Норвегії для України
Під час пресконференції норвезька сторона повідомила, що лише цього року розмір всебічної підтримки України становитиме 8 мільярдів доларів.
"Здебільшого це допомога військовим, допомога для ППО, допомога в озброєнні, допомога розробці сучасних технологій", — зазначили там.
Під час переговорів у Харкові міністри обговорили конкретні напрямки допомоги:
- постачання додаткового озброєння та військової техніки;
- інвестиції в українське виробництво зброї та боєприпасів;
- фінансування енергетичних проєктів для підвищення стійкості системи.
Відомо, що Сибіга разом з норвезькими міністрами побували на місцях російських ударів у Харкові, поспілкувалися з постраждалими та оцінили масштаби руйнувань. Також було передано сонячну електростанцію міській лікарні.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали 12 ударів по Харкову, наразі відомо про 11 поранених.
Крім того, за словами Бренни, з 2022 року муніципалітети Норвегії прийняли понад 90 тисяч біженців з України.
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