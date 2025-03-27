Норвегия инвестирует в оборону Украины 8 млрд долларов

Министры Норвегии посетили Харьков — анонсирована новая помощь
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в четверг, 27 марта, вместе с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде и министром труда и социальной интеграции страны Тонье Бренной посетили Харьков. Во время переговоров стороны обсудили ряд направлений.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Помощь Норвегии для Украины
Во время пресс-конференции норвежская сторона сообщила, что только в этом году размер всесторонней поддержки Украины составит 8 миллиардов долларов.
"В основном это помощь военным, помощь для ПВО, помощь в вооружении, помощь в разработке современных технологий", — отметили там.
Во время переговоров в Харькове министры обсудили конкретные направления помощи:
- поставки дополнительного вооружения и военной техники;
- инвестиции в украинское производство оружия и боеприпасов;
- финансирование энергетических проектов для повышения устойчивости системы.
Известно, что Сибига вместе с норвежскими министрами побывали на местах российских ударов в Харькове, пообщались с пострадавшими и оценили масштабы разрушений. Также было передано солнечную электростанцию городской больнице.
Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли 12 ударов по Харькову, пока известно об 11 раненых.
Кроме того, по словам Бренны, с 2022 года муниципалитеты Норвегии приняли более 90 тысяч беженцев из Украины.
Читайте Новини.LIVE!