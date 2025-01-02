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Міста на Харківщині готують до кругової оборони — деталі від ОВА

2 січня 2025 08:59
Карина Приходько - Редактор
Бої у Харківській області — Балаклію та Ізюм готують до кругової оборони
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: пресслужба ОВА
Карина Приходько - Редактор

Міста Ізюм та Балаклія у Харківській області готують до кругової оборони. Там продовжується будівництво фортифікаційних споруд. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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За словами Синєгубова, усі заходи з укріплення оборони в регіоні, у тому числі й в Ізюмі та Балаклії, — це частина запланованих заходів. Він пояснив, що вони вживаються, аби враховувати дійсну лінію фронту, можливо, її зміну залежно від напрямку ворога. 

"Планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", — сказав очільник ОВА. 

Водночас він наголосив, що не може розкрити інформацію про стадію будівництва фортифікаційних споруд, але запевнив, що адміністрація виконує всі поставлені перед нею завдання. 

Крім того, Синєгубов розповів, що частину робіт виконують самі військовослужбовці. Цей процес відбувається за затвердженим планом і перебуває під повним контролем військових.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР показали звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині. Це стало однією з найскладніших операцій у 2024 році.

Також ми писали, що бійці 3-ї ОШБр знищили об'єкти ворога на Харківщині. Вони підірвали міномети та склад з боєприпасами. 

Харківська область територіальна оборона Олег Синєгубов війна в Україні фронт

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