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Города на Харьковщине готовят к круговой обороне — детали от ОВА

2 января 2025 08:59
Карина Приходько - Редактор
Бои в Харьковской области — Балаклею и Изюм готовят к круговой обороне
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: пресс-служба ОВА
Карина Приходько - Редактор

Города Изюм и Балаклея в Харьковской области готовят к круговой обороне. Там продолжается строительство фортификационных сооружений. 

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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По словам Синегубова, все меры по укреплению обороны в регионе, в том числе и в Изюме и Балаклее, — это часть запланированных мер.

"Плановые мероприятия, которые предпринимаются сейчас для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", — сказал глава ОВА.

В то же время он подчеркнул, что не может раскрыть информацию о стадии строительства фортификационных сооружений, но заверил, что администрация выполняет все поставленные перед ней задачи.

Кроме того, Синегубов рассказал, что часть работ выполняют сами военнослужащие. Этот процесс происходит по утвержденному плану и находится под полным контролем военных.

Напомним, недавно в ГУР показали осовобождение агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. Это стало одной из самых сложных операций в 2024 году.

Также мы писали, что бойцы 3-й ОШБр уничтожили объекты врага в Харьковской области. Они взорвали минометы и склад с боеприпасами.

Харьковская область территориальная оборона Олег Синегубов война в Украине фронт

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