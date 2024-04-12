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Місцева влада Харкова може звільняти бізнес від податків — деталі від Шмигаля

12 квітня 2024 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Місцева влада Харкова може звільняти бізнес від податків — деталі від Шмигаля
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Місцевій владі Харкова дозволили звільняти міський бізнес від податків. Це допоможе знизити податкове навантаження.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у п'ятницю, 12 квітня.

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"Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: Єдиний податок, орендна плата та плата за майно", — заявив Шмигаль.

За його словами, цей крок дає можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", — додав прем'єр.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу обстрілів з різного озброєння зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок атак відомо про трьох постраждалих. 

Також у Харкові на Раді оборони Харківської області 11 квітня ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми. Її буде проведено у 47 прифронтових населених пунктах на кордоні з Росією та лінією фронту. 

Денис Шмигаль
Харків
українці
податки
Україна
бізнес
влада

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