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Местные власти Харькова могут освобождать бизнес от налогов — детали от Шмыгаля

12 апреля 2024 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Местные власти Харькова могут освобождать бизнес от налогов — детали от Шмыгаля
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Местным властям Харькова разрешили освобождать городской бизнес от налогов. Это поможет снизить налоговую нагрузку.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 12 апреля.

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Освобождение бизнеса от налогов

"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", — заявил Шмыгаль.

По его словам, этот шаг позволяет снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.

"В свою очередь, недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", — добавил премьер.

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки обстрелов с разного вооружения подверглись 20 населенных пунктов региона. В результате атак известно о трех пострадавших.

Также в Харькове на Совете обороны Харьковской области 11 апреля было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми. Она будет проведена в 47 прифронтовых населенных пунктах на границе с Россией и линией фронта.

Денис Шмыгаль
Харьков
украинцы
налоги
Украина
бизнес
власть

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