Местные власти Харькова могут освобождать бизнес от налогов — детали от Шмыгаля
Местным властям Харькова разрешили освобождать городской бизнес от налогов. Это поможет снизить налоговую нагрузку.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 12 апреля.
Освобождение бизнеса от налогов
"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", — заявил Шмыгаль.
По его словам, этот шаг позволяет снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.
"В свою очередь, недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", — добавил премьер.
Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки обстрелов с разного вооружения подверглись 20 населенных пунктов региона. В результате атак известно о трех пострадавших.
Также в Харькове на Совете обороны Харьковской области 11 апреля было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми. Она будет проведена в 47 прифронтовых населенных пунктах на границе с Россией и линией фронта.
Читайте Новини.LIVE!