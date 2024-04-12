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РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини за добу — в ОВА розповіли про наслідки

12 квітня 2024 09:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини за добу — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу обстрілів з різного озброєння зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок атак відомо про трьох постраждалих. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілів Харківщини

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Борова", — сказав Синєгубов, говорячи про обстріли населених пунктів. 

Крім того, під обстріл потрапили:

  • село Верхня Писарівка: атака пошкодила будівлю лісового господарства, постраждали двоє чоловіків 52 та 46 років;
  • село Великі Проходи: через обстріл виникло загоряння на території двох  господарчих споруд та трьох будинки. Постраждав 76-річний чоловік;
  • місто Куп'янськ: внаслідок обстрілу горів гараж;
  • Харківська громада: обстріл прийшовся по відкритій території;
  • село Новоосинове: через атаку виникло загоряння лісу. 

Ситуація на фронті

За словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

Нагадаємо, 11 квітня ворог обстріляв населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину.

Згодом стало відомо, що у Липцях загинула неповнолітня дівчина.

Також під обстріл потрапило місто Вовчанськ. Ворог поранив двох цивільних 54-річних чоловіків. 

війна
українці
росіяни
Україна
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Олег Синєгубов
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