Момент удару по Епіцентру зсередини - відео

Наслідки ворожого удару по Епіцентру у Харкові. Фото: Олег Синєгубов, Telegram

Внаслідок ворожого удару по Епіцентру у Харкові відомо про чотирнадцять загиблих, тіла ще семи жертв поки не вдалося виявити. Національна поліція поділилася відео з гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де видно людей всередині та момент удару російських бомб.

Інформацію оприлюднив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у неділю, 26 травня.

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Момент удару по Епіцентру у Харкові

Наразі відомо про чотирнадцять осіб, які загинули після удару по Епіцентру у Харкові. Тіла ще семи жертв поки не вдалося виявити, вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК.

"Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК — наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитися в Епіцентрі", — написав Болвінов.



На відео зафіксували момент удару по Епіцентру. На ньому видно, що люди не були готові до такої атаки, надалі перебуваючи на робочих місцях та займаючись своїми справами.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.

Раніше ми писали, що Росія у суботу, 25 травня, завдала удару по Харкову. Серед іншого окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі видно, що там великі руйнування.