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Момент вражеского удара по Эпицентру в Харькове — видео

26 мая 2024 14:55
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Момент удара по Эпицентру изнутри.
Последствия вражеского удара по "Эпицентру" в Харькове. Фото: Олег Синегубов, Telegram
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В результате вражеского удара по "Эпицентру" в Харькове известно о четырнадцати погибших, тела еще семи жертв пока не удалось обнаружить. Национальная полиция поделилась видео из гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, где видны люди внутри и момент удара российских бомб.

Информацию обнародовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в воскресенье, 26 мая.

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Пока известно о 14 человеках, погибших после удара по Эпицентру в Харькове. Тела еще семи жертв пока не удалось обнаружить, они числятся пропавшими без вести. Так же, как те люди, останки которых мы уже нашли, но еще работаем с ДНК.

"Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК — это единственный способ установить личности тех, кого уже отыскали и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновении людей, которые могли находиться в Эпицентре", — написал Болвинов.

 


На видео зафиксирован момент удара по "Эпицентру". На нем видно, что люди не были готовы к такой атаке, находясь в дальнейшем на рабочих местах и занимаясь своими делами.

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.

Ранее мы писали, что Россия в субботу, 25 мая, нанесла удар по Харькову. Среди прочего оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". Пока видно, что там большие разрушения.

Харьков
обстрелы
война в Украине
погибшие
Эпицентр

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