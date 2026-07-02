Моторошні удари по Харкову: за місяць РФ атакували 142 рази

Зруйнований будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Червень 2026 року став одним із найважчих місяців для Харкова від початку повномасштабної війни. За 30 днів місто пережило 142 ворожі атаки, внаслідок яких загинули 12 людей, а ще 122 отримали поранення. Російські війська били по всіх районах міста, застосовуючи дрони, ракети, КАБи та реактивну артилерію.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Кількість атак

За даними міської влади, у червні Харків зазнав 142 обстрілів. Окупанти атакували місто ударними безпілотниками, балістичними ракетами, керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню.

Чим атакували

Найчастіше росіяни застосовували безпілотники типу "Шахед" — 86 разів. Також зафіксували 12 ударів FPV-дронами, 7 ракет "Іскандер-М", 7 ударів дронами "Молнія", 6 реактивних БпЛА "Шахед", 5 випадків падіння уламків "Шахедів" та 5 ударів керованими авіабомбами.

Крім цього, місто атакували "Шахедами" без детонації — 3 рази, FPV-дронами без бойової частини — 3 рази, дронами "Італмас" — 2 рази, FPV-дронами без детонації — 2 рази, РСЗВ "Торнадо-С" — 2 рази, уламками "Італмаса" — 1 раз, а також FPV-дроном на оптоволокні — 1 раз.

Загиблі та поранені

За місяць російські удари забрали життя 12 людей. Серед загиблих — студентка медичного університету, яка була за крок до отримання диплома, рятувальники та працівник профільного департаменту міської ради, які першими прибули ліквідовувати наслідки обстрілу. Ще 122 людини зазнали поранень, серед них 12 дітей.

Під ударами були всі райони

За словами Ігоря Терехова, цього разу під ударами опинилися всі райони Харкова. Він наголосив, що навіть для міста, яке вже понад чотири роки живе під постійними атаками, така інтенсивність є критичною. Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи й інші навчальні заклади, комунальні підприємства, офіси, виробництва, залізнична інфраструктура, поштові термінали, автозаправні станції, а також бізнес — від невеликих кав'ярень до великих торговельних мереж. Серед пошкоджених об'єктів був і Харківський художній музей.

Змінилася тактика російських атак

У міській раді зазначають, що в червні російські війська змінили тактику. Після тривалої перерви вони знову почали застосовувати керовані авіабомби по Харкову та значно активізували використання FPV-дронів.

"Я вкотре закликаю харків’ян: ставтеся до тривог максимально відповідально. Чуєте сигнал — прямуйте до укриття. Стежте за офіційними повідомленнями, адже наші попередження про ймовірність ворожих атак завжди обґрунтовані фактами", — зазначив Терехов.

Статистика повітряних тривог

За інформацією Департаменту надзвичайних ситуацій, протягом червня у Харкові оголосили 270 сигналів повітряної тривоги, а в Харківській області — 223. Загальна тривалість тривог у місті становила 419 годин 54 хвилини або майже 18 діб. По області сирени лунали 656 годин 23 хвилини, що дорівнює понад 27 добам.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 червня близько 23:45 російський безпілотник типу "Молнія" атакував вантажний автомобіль у селищі Максимівка Богодухівського району. Поранення отримали троє чоловіків. Ще один удар безпілотником стався вдень 30 червня по території автозаправної станції у селі Вільшани. Після атаки двоє працівників АЗС звернулися по медичну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 15-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до 26, серед поранених є діти.