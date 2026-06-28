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Головна Харків Ворожий дрон атакував Шевченківський район Харкова: постраждала людина

Ворожий дрон атакував Шевченківський район Харкова: постраждала людина

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 14:54
У Харкові зафіксовано влучання по АЗС внаслідок атаки дрона
Ліквідація пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Міський голова Харкова 28 червня повідомив про атаку ворожого безпілотника типу "шахед" по Шевченківському району міста. Удар припав на територію автозаправної станції, після чого на місце оперативно прибули екстрені служби.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram, передає Новини.LIVE.

Наслідки російської атаки на Харків

Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина — їй оперативно надають необхідну медичну допомогу. Медики уточнюють стан постраждалого, а також надають всю потрібну підтримку на місці.

Ворожий дрон атакував Шевченківський район Харкова: постраждала людина - фото 1
Наслідки атаки на Харків. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, житлові будинки внаслідок удару не зазнали пошкоджень. Водночас фахівці продовжують огляд території для фіксації можливих руйнувань та додаткових наслідків атаки.

Рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Вони ліквідовують наслідки обстрілу, перевіряють прилеглі об’єкти та забезпечують безпеку на місці події.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 28 червня у Харкові було зафіксовано влучання ворожого безпілотника у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Постраждала 59-річна жінка.

Також Новини.LIVE писали, що вдень 26 червня російські війська атакували Харків FPV-дроном. Ворожий безпілотник влучив у дах однієї з автозаправних станцій у Шевченківському районі міста.

Харків Ігор Терехов атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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