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Мріяла про російський референдум: на Харківщині взяли під варту колаборантку

23 серпня 2023 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Мріяла про російський референдум: на Харківщині взяли під варту колаборантку
Затримана колаборантка у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Суд взяв під варту під варту жінку, яка організовувала "референдум" на на території Вовчанської територіальної громади у Харківській області. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Як розповідають у прокуратурі, жінка працювала помічником начальника територіального управління в рамках окупаційної адміністрації на території Вовчанської територіальної громади Чугуївського району. Від "голови" цієї псевдоадміністрації підозрювана отримала завдання. 

"Підозрювана мала проводити агітаційну роботу серед місцевих жителів щодо обов’язкової участі в проведенні вказаного незаконного референдуму", — розповідають правоохоронці. 

Також жінка шукала людей готових співпрацювати на так званих виборчих дільницях, для організації "великого російського майбутнього".

Мрії жінки про російський "референдум" на українській землі не здійснився: правоохоронці розкрили діяльність цієї жінки. В даний час за вимогою прокурорів їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартість без можливості внесення застави до 16 вересня 2023 року включно.

Нагадаємо, що прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Харківської області за фактом колабораційної діяльності. Один з них погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками "Куп'янської залізниці", другий — працював "помічником" керівника управління при окупантах.

Також ми писали про те, що двох мешканців Харківщини судитимуть за держзраду. Молодий чоловік та жінка збирали інформацію про розташування українських військових у Вовчанську та Чугуївському районі та передавали її через месенджери російським представникам. 

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