Пішли на співпрацю з окупантами: на Харківщині судитимуть чергових колаборантів

Чоловічі руки в кайданках (ілюстративне фото). Фото: Shutterstock

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Харківської області за фактом колабораційної діяльності. Один з них погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками "Куп'янської залізниці", другий — працював "помічником" керівника управління при окупантах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, колишній співробітник регіональної філії Укрзалізниці під час тимчасової окупації м. Куп’янськ добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Чоловік погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками "Купянской железной дороги". Торік у липні він обійняв посаду "начальника "Службы коммерческой работы и маркетинга" в окупаційній залізниці. Трудові обов’язки "начальник" виконував у відповідності до законодавства РФ.

"Колаборант здійснював контроль та організацію інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, організовував проведення комплексних перевірок з комерційної роботи станцій підприємства і контролював усунення виявлених недоліків, здійснював поточне керівництво з виконання планових завдань щодо питань забезпечення збереження вантажів", — розповідають у прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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"Помічник" керівника управління окупаційної влади

Дізнанням встановлено, що староста одного зі старостинських округів Старосалтівської селищної ради під час захоплення збройними силами рф територій Харківщини став співпрацювати з окупантами. Він обійняв посаду так званого "помощника начальника Волчанского территориального управления военно-гражданской администрации Волчанского района", про що було видано відповідний наказ.

Робоче місце колаборанта розташовувалось у с. Гонтарівка, також за ним "закріплювалась" ще низка населених пунктів. Коло обов’язків обвинуваченого було досить широким.

"Він займався збором заяв та документів місцевих мешканців щодо отримання матеріальної грошової допомоги, брав участь у нарадах, вирішував питання благоустрою та виконував різні вказівки свого безпосереднього керівника", — пишуть правоохоронці.

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть чоловіка, який повідомляв про місця видачі повісток.

Також ми писали про те, що двох мешканців Харківщини судитимуть за держзраду. Молодий чоловік та жінка збирали інформацію про розташування українських військових у Вовчанську та Чугуївському районі та передавали її через месенджери російським представникам.